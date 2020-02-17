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СМИ: членов КС Бразилии попросили усилить меры безопасности из-за возможного покушения

Председатель Конституционного суда страны Диас Тоффоли, по данным газеты Folha de San Paulo, предупредил коллег о готовящейся акции некоей террористической группы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель Федерального верховного (Конституционного) суда Бразилии Диас Тоффоли проинформировал коллег о том, что в отношении них, предположительно, готовится акция некоей террористической группы, и попросил судей "усилить меры личной безопасности". Об этом в понедельник сообщает газета Folha de San Paulo со ссылкой на секретное письмо Тоффоли своим коллегам.

По информации издания, Федеральная полиция Бразилии в январе перехватила интернет-переговоры злоумышленников. В них они указывали на то, что члены суда в своей повседневной жизни "являются легко досягаемыми для авторов возможного покушения".

В состав высшей судебной инстанции страны входят 11 судей в ранге федеральных министров, которые исполняют свои полномочия до достижения ими возраста 75 лет.

Теги
Бразилия
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