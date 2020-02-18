Трюдо заявил, что ситуация с протестами коренных жителей Канады будет решена мирным путем

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация, связанная с несогласием коренных народов Канады со строительством газопровода Coastal GasLink, будет решена исключительно мирным путем и как можно быстрее. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на оперативном совещании с членами кабмина.

"Премьер-министр подчеркнул важность урегулирования ситуации мирным путем через продолжающийся диалог, - говорится в заявлении пресс-службы главы правительства, опубликованном по итогам встречи. - Премьер-министр и министры продолжают активно участвовать в решении этого вопроса, <...> чтобы как можно быстрее его урегулировать". Члены кабмина также заявили, что протестующие имеют право на выражение своего мнения. В пресс-службе добавили, что правительство Канады находится в постоянном контакте с лидерами коренных народов страны.

Из-за протестов индейцев Трюдо отменил в понедельник свою поездку на конференцию стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) на Барбадосе. По его словам, ему нужно оставаться в Канаде "для устранения текущих инфраструктурных сбоев".

С прошлой недели коренные жители Канады протестуют против решения о строительстве газопровода Coastal GasLink, который, как они полагают, будет частично сооружен на их исторической территории. С 13 февраля из-за того, что протестующие начали активно перекрывать железнодорожные пути, в некоторых провинциях временно отменены пассажирские и товарные перевозки. Так, о временной приостановке всех пассажирских поездов, курсирующих между Монреалем (провинция Квебек), Оттавой и Торонто (оба города расположены в провинции Онтарио), сообщила железнодорожная компания Via Rail. Товарные и пассажирские железнодорожные перевозки нарушены также в провинции Британская Колумбия, где и планируется построить газопровод.

В понедельник активисты почти на три часа перекрыли автомобильный мост, соединяющий канадскую провинцию Онтарио и американский штат Нью-Йорк. Пока только полиция Британской Колумбии задерживает протестующих, стражи порядка из Онтарио не применяют к ним каких-либо силовых действий.

Работа над проектом газопровода Coastal GasLink в Британской Колумбии протяженностью 670 км ведется с 2014 года. За это время его владельцы получили от канадских властей все необходимые разрешения.