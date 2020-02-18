Мадуро заявил, что внезапные военные учения в Венесуэле продолжатся

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Венесуэла продолжит проводить внезапные военные учения в текущем году. Об этом в понедельник заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время встречи с представителями ВС.

"Я объявляю, что военные учения "Боливарианский щит - 2020" продолжатся. С сегодняшнего дня мы не будем уведомлять ни о дне начала военных учений, ни о регионе", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также добавил, что в настоящее время страна располагает самыми мощными ВС "за всю историю".

Первый этап учений "Боливарианский щит - 2020" состоялся 15-16 февраля.