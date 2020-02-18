Министр обороны Южной Кореи обсудит в США вопросы военного сотрудничества

СЕУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду отправится 23 февраля в США с шестидневным визитом, в ходе которого обсудит со своим американским коллегой Марком Эспером ситуацию на Корейском полуострове и другие актуальные проблемы. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского оборонного ведомства.

"В ходе запланированной на [предстоящий] понедельник встречи будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся двусторонних военных связей, в том числе и тема распределения расходов [на содержание войск США в Южной Корее]", - подчеркнул он.

Представитель Минобороны также сообщил, что в ходе поездки Чон Гён Ду встретится в Вашингтоне с американскими ветеранами, принимавшими участие в Корейской войне 1950-1953 годов, проведет переговоры с конгрессменами, а также посетит военную базу в Калифорнии, где проходят подготовку морские пехотинцы. "Визит министра в США станет хорошей возможностью подтвердить прочность двустороннего военного союза и совместной обороны", - подчеркнул представитель Минобороны.

В январе безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон (915 млн долларов). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.