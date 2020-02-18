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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировск и поселок Донецкий

Как сообщили в республике, повреждена инфраструктура

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий, расположенных на территории Луганской народной республики (ЛНР), получили повреждения в результате обстрела украинскими военными. Об этом во вторник агентству Луганскинформцентр сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 18 февраля 2020 года, в период с 06:00 до 09:00 зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенных пунктов Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской народной республики в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов)", - говорится в сообщении.

"В результате обстрелов зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий", - уточнили в представительстве.

Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала, более подробная информация уточняется.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают режим тишины.

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УкраинаКризис на Украине
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