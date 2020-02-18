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Кризис на Украине

Житель ЛНР ранен в результате обстрела со стороны ВСУ

В республике также зафиксировали множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Мирный житель поселка Голубовское на территории Луганской народной республики (ЛНР) был тяжело ранен во вторник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Получил ранение мирный житель в поселке Голубовское - пожилой мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу", - цитирует сообщение представительства ЛНР в СЦКК агентство Луганскинформцентр.

В представительстве ЛНР в СЦКК также зафиксировали множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское. Повреждены линии электропередачи, без энергоснабжения находится жилой район Марьевка в населенном пункте Золотое-5, передает представительство ЛНР в СЦКК.

Ранее во вторник Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

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УкраинаКризис на Украине
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