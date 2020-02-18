Янукович считает, что первые шаги Зеленского дают надежду на мир в стране

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович в канун шестой годовщины трагических событий на "майдане" 20 февраля 2014 года опубликовал обращение, в котором выразил надежду, что новый глава государства Владимир Зеленский сможет установить стабильность и мир в стране.

"Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этому пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - написал Янукович в обращении, которое опубликовал его адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

Экс-президент отметил, что протесты 2014 года для "большинства обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины". По его словам, "майдан" разделил украинский народ. "Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни", - написал он.

Янукович добавил, что политика украинской власти, пришедшей после "майдана", привела к нищете и разрушению экономики страны. "Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова - те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции" <...>Только правда и справедливая оценка событий последних лет может стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и привести к национальному примирению", - уверен экс-президент.