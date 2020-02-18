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Кризис на Украине

СНБО Украины одобрил проект стратегии национальной безопасности

Согласно документу, "наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил на заседании во вторник и передал на утверждение президенту Украины Владимиру Зеленскому проект Стратегии национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины по итогам заседания СНБО, прошедшего под председательством Зеленского.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил на заседании этого органа, что, согласно проекту стратегии, "наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны", однако это не должно происходить "ценой потери суверенитета и территорий". По словам секретаря СНБО, приоритетами национальных интересов Украины определяется отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности "в пределах международно признанных границ", общественное развитие, защита прав, свобод и интересов граждан страны, европейская и евроатлантическая интеграция.

Украинская стратегия нацбезопасности основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживании (развитие оборонного потенциала для "предотвращения вооруженной агрессии"), устойчивости (способность быстро адаптироваться к изменениям, в частности, путем минимизации внешней уязвимости), взаимодействии (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США), отмечает офис украинского президента.

Кроме того, проект предполагает "восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". В то же время Стратегия нацбезопасности Украины предполагает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряженности в двусторонних отношениях.

Проект стратегии был разработан рабочей группой и представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеКрымЗеленский, Владимир АлександровичДанилов, Алексей Мячеславович
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