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МИД Италии: выполнение минских соглашений позволит возобновить сотрудничество ЕС и России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также отметил, что у России и Евросоюза есть большой круг представляющих взаимный интерес вопросов

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Выполнение минских договоренностей позволит возобновить сотрудничество ЕС и РФ и снять санкции. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итогам переговоров в формате "2+2" глав МИД и министров обороны Италии и России.

"Мы согласились, что минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество РФ и ЕС и снять санкции", - сказал Ди Майо.

Итальянский министр отметил, что у РФ и ЕС есть большой круг представляющих взаимный интерес вопросов: сотрудничество в области защиты окружающей среды, здравоохранение, цифровое развитие.

Как сообщил Ди Майо, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждалась ситуация на Украине. "Мы позитивно оцениваем шаги украинского правительства [по урегулированию] и призвали российскую сторону ответить соответствующими шагами на сигналы к открытости [Киева]", - сказал Ди Майо.

Миссия ЕС в Ливии

Министр иностранных дел Италии также пояснил, что согласованная на совете глав МИД стран ЕС миссия в Ливии будет включать спутниковое наблюдение с воздуха, морское патрулирование, наземное наблюдение. Как он заявил, эта миссия не будет иметь ничего общего с "бесполетной зоной" 2011 года.

"Эта миссия направлена исключительно на соблюдение оружейного эмбарго и не будет иметь ничего общего с "бесполетной зоной" 2011 года, последствия от которой мы пожинаем сейчас", - сказал Ди Майо.

Он пояснил, что миссия ЕС в Ливии будет включать спутниковое наблюдение, морское патрулирование, а также наземное наблюдение, "если на него дадут согласие [ливийские] стороны". Ди Майо отметил, что прекращение поставок оружия в Ливии является залогом полного прекращения огня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаИталияРоссияЛивияДи Майо, Луиджи
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