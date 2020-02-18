Украина поднимет тему обострения ситуации в Донбассе на заседании СБ ООН по "Минску"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина поднимет во вторник вопрос обострения ситуации в Донбассе на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться вопрос выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в этом регионе. Об этом сообщил спикер постпреда Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - отметил он. Украинскую делегацию возглавит замглавы МИД страны Сергей Кислица. Начало сессии в 23:00 мск.

Ранее сегодня Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле. По данным Народной милиции, не менее двух военнослужащих ВСУ погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате был тяжело ранен мирный житель Голубовского, в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома.

В свою очередь в Киеве заявили, что во вторник утром со стороны ЛНР были "атакованы позиции" ВСУ, в частности вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Зеленский назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". В штабе украинских сил в Донбассе сообщили о гибели одного и ранении трех военнослужащих ВСУ, еще двое контужены.