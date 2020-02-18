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Первое заседание в суде по делам о злоупотреблениях Нетаньяху пройдет 17 марта

Всего будет рассмотрено три дела в отношении израильского премьера

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Первое заседание по делам "1000", "2000" и "4000", в рамках которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвиняется в злоупотреблениях и коррупции, состоится в Окружном суде Иерусалима 17 марта. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, судебное заседание назначено на 16:00 мск и начнется оно с того, что в присутствии премьера будут зачитаны обвинительные заключения по всем трем делам против него. Kan отмечает, что первое заседание суда по делу Нетаньяху начнется уже после повторных парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 2 марта.

12 февраля глава Окружного суда Иерусалима Аарон Фаркаш обнародовал состав судебной коллегии, которая будет вести дела Нетаньяху. Ее возглавит Ривка Фридман-Фельдман, вместе с ней будут работать судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Фридман-Фельдман входила в состав коллегии, рассматривавшей дела экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерта, который в 2014 году был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и коррупции.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что слушания по делам Нетаньяху могут продлиться до нескольких лет. Издание напоминает, что дело Ольмерта было открыто в 2007 году, в суд оно было передано в августе 2009 года, лишь в сентябре 2012 года он был признан виновным, а окончательный приговор был вынесен только в мае 2014 года.

28 января в Окружной суд Иерусалима были переданы обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху. Как сообщила тогда канцелярия генерального прокурора Авихая Мандельблита, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент страны) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

Обвинения против Нетаньяху

21 ноября 2019 года Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу 1000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты Yedioth Ahronoth в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября премьер назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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