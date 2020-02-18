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Италия считает Совет Россия - НАТО важным инструментом поддержания диалога

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини также отметил, что трансатлантическая конструкция является основой безопасности для страны

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Совет Россия - НАТО является важным инструментом поддержания диалога. Такое мнение выразил во вторник министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

"Мы считаем важным инструментом для поддержания диалога Совет Россия - НАТО, который должен оставаться открытым", - сказал министр. При этом он отметил, что "трансатлантическая конструкция является основой безопасности [для Италии]".

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых на итальянской базе в Пратика-ди-маре при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони.

Теги
ИталияРоссияБерлускони, Сильвио
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