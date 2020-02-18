В СНБО Украины исключили участие представителей ДНР и ЛНР в патрулировании границы с РФ

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Совместное патрулирование границы с РФ в Донбассе с участием вооруженных представителей ДНР и ЛНР исключено. С таким заявлением выступил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", - сказал он. Данилов подчеркнул, что совместное патрулирование возможно с представителями общин Донбасса. "Речь идет о представителях общин, проживающих на этой территории. Это не военные, это не вооруженные люди - это представители тех территориальных общин, которые находятся на той территории", - сказал он.

В минувшую субботу, 15 февраля, на пресс-конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность организации патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, такое патрулирование могло бы осуществляться в период подготовки и проведения местных выборов в регионе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в этой связи, что высказанные президентом Украины инициативы по совместному патрулированию являются "попыткой заболтать минские соглашения".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.