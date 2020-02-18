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Фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг информацию о том, что СБУ в настоящее время каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами СБУ.

В опубликованном во вторник интервью агентству "Украинское новости" он не сообщил о том, какие задания эти агенты могли выполнять для СБУ. Но, по его словам, "возможно они (фигуранты дела - прим. ТАСС) были их (сотрудников СБУ - прим. ТАСС) агентурой".

Баканов опроверг информацию о том, что СБУ в настоящее время каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Спецслужба готова помочь в этом направлении, добавил он.

Ранее бывший заместитель председателя администрации президента Андрей Портнов заявил о причастности сотрудника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве Шеремета и опубликовал некую аудиозапись разговора Омельченко с фигурантом дела Владиславом Грищенко.

12 декабря минувшего года украинские правоохранительные органы объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции украинских сил в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. По версии следствия, взрывное устройство в машине журналиста установила Кузьменко. Другие фигуранты проходят по делу как соучастники или свидетели.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработала бомба.

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Украина
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