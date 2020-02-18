Партия Порошенко требует от Зеленского вернуть ВСУ на позиции, занимаемые до разведения

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на фоне эскалации конфликта в Донбассе обратилась к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием вернуть войска на позиции, которые они занимали там до момента разведения сил. Соответствующее заявление во вторник опубликовал в Twitter партии глава ее парламентской фракции Артур Герасимов.

"Европейская солидарность" обращается к Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого разведения. Требуем от господина Зеленского срочно выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены", - отметил он.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), что бой шел за пределами участка разведения в Золотом. При этом Хомчак подчеркнул, что в Золотом не было никаких нарушений прекращения огня "с момента разведения сил".

Эскалация

Во вторник стороны конфликта в Донбассе заявили об обострении ситуации на линии разделения. Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле. По данным Народной милиции, не менее двух военнослужащих ВСУ погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате был тяжело ранен мирный житель Голубовского, в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома.

В свою очередь в Киеве заявили, что во вторник утром со стороны ЛНР были "атакованы позиции" ВСУ, в частности вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе украинских сил в Донбассе сообщили о гибели одного и ранении трех военнослужащих ВСУ, еще двое контужены.

Зеленский назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". Однако он также заявил, что утреннее обострение ситуации в Донбассе не изменит курс страны на прекращение войны и мир в регионе. Сложившуюся там обстановку он считает "провокацией", однако подчеркнул, что она "полностью контролируется". Спикер постпреда Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Украина поднимет во вторник вопрос обострения ситуации в Донбассе на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН.

В 2019 году стороны конфликта в Донбассе развели свои войска в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.