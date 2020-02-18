Помпео: ограничения против Rosneft Trading помешают Мадуро обходить санкции США

ТАСС, 18 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что американские санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A. помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить санкции США против нефтяного сектора этой страны. Об этом он написал во вторник в Twitter.

"Сегодня мы ввели санкции против компании Rosneft Trading, которой владеет Россия, отрезав основной путь Мадуро по избежанию наших санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Те, кто защищают этот коррумпированный режим и поддерживают его репрессии против венесуэльского народа, будут привлечены к ответственности", - написал Помпео.

Во вторник Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро.