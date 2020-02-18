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В Госдепе не уточнили, будет ли продлено разрешение Chevron на работу в Венесуэле

Ранее Вашингтон продлил до 22 января лицензию американской Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отказался во вторник уточнить, будет ли продлено в апреле разрешение на работу в Венесуэле американской нефтяной компании Chevron.

"У меня нет никаких заявлений по поводу Chevron", - заявил он на брифинге в Госдепартаменте.

Ранее Вашингтон продлил до 22 января 2020 года лицензию американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности, совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA. Кроме Chevron, соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger Baker Hughes и Weatherford.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок прежней лицензии, которая делала исключение и позволяла работать компаниям в этой южноамериканской стране, истек 25 октября.

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СШАВенесуэла
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