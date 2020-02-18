Помпео сообщил Лаврову о намерении США ввести санкции в отношении Rosneft Trading

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовящемся внесении компании Rosneft Trading, S. A. в американский санкционный список по Венесуэле, их взгляды относительно ситуации в латиноамериканской стране расходятся. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Я не хочу никак характеризовать слова Лаврова, скажу лишь, что он услышал наше сообщение, что эти санкции готовятся. Также, разумеется, у нас имеются глубокие разногласия по поводу того, что происходит в Венесуэле и каков путь выхода из ситуации для Венесуэлы", - сказал Абрамс.

Ранее представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов сообщил о том, что Вашингтон заранее известил Москву о намерении ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading. По его словам, Помпео встречался с Лавровым 15 февраля в Мюнхене и они обсуждали этот вопрос. Кроме того, посол США в Москве Джон Салливан в понедельник встречался с министром финансов России Антоном Силуановым.

Представители вашингтонской администрации объявили во вторник о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.