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Эрдоган опроверг информацию об уничтожении ливийской армией турецкого судна

По словам президента Турции, с судна открыли ответный огонь, после чего ситуация успокоилась

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи не пострадал при обстреле со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в президентском дворце.

"Был преследующий огонь без попадания [по кораблю Турции]. Был открыт ответный огонь, могу сказать, что после этого ситуация успокоилась", - сообщил представитель Тайипа Эрдогана.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что ЛНА уничтожила турецкое судно, которое "перевозило вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам".

По словам представителя ЛНА Халида аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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