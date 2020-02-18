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Путин утвердил ратификацию соглашения с Таджикистаном о строительстве русскоязычных школ

Преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ с Таджикистаном о строительстве и техническом оснащении пяти школ с изучением русского языка в этой республике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Межправительственное соглашение сроком на пять лет было подписано в Москве 17 апреля 2019 года. Речь в документе идет о поэтапном строительстве общеобразовательных учреждений в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде на выделенных Таджикистаном под застройку земельных участках.

Целью соглашения является поэтапное строительство в перечисленных крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся. Преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами. В соглашении оговаривается, что обе стороны будут ориентироваться на приоритетность закупки и использования оборудования российского производства.

Реализация соглашения потребует выделения расходов из федерального бюджета, расчет предельных объемов которых будет определен после выполнения проектно-изыскательских работ. Кроме того, строительство и последующий ввод в эксплуатацию упомянутых школ потребует решения вопроса об их кадровом и методическом обеспечении через заключение отдельного соглашения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссия
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