В Белом доме довольны работой главы Минюста США, несмотря на призывы к его отставке

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Белый дом считает, что глава Министерства юстиции США Уильм Барр отлично выполняет свои обязанности, несмотря на то, что более 2 тыс. бывших сотрудников ведомства ранее призвали его уйти в отставку. Об этом заявила во вторник в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

На прошлой неделе на сайте для публичных объявлений Medium было опубликовано коллективное письмо экс-сотрудников Минюста США. Они призвали Барра уйти в отставку из-за того, что ведомство пересмотрело рекомендации относительно наказания политического консультанта Роджера Стоуна. Он в период предвыборной гонки 2016 года в США был советником Дональда Трампа, являющегося сейчас американским президентом. Авторы послания полагают, что Барр и Трамп помешали справедливому рассмотрению дела Стоуна и нанесли ущерб репутации Минюста США. Послание подписали более 2 тыс. бывших сотрудников ведомства.

"К сожалению, это меня не удивляет", - отметила Гришэм, говоря о публикации обращения. "Уже не раз было подтверждено, что в правительстве есть обструкционисты, которые действуют против президента", - добавила она.

По словам Гришэм, многие из лиц, которые подписали обращение, ранее "приветствовали назначение Уильяма Барра" на пост главы Минюста. "Он отлично выполняет свою работу", - сказала пресс-секретарь Белого дома. На вопрос о том, собирается ли Барр уйти в отставку, Гришэм ответила: "Я не слышала ничего такого. Совершенно ничего".

Дело Стоуна

Стоун в течение многих лет входил в число доверенных лиц Трампа. В январе 2019 года политический консультант был задержан в штате Флорида. Подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в то время проводил расследование в связи с утверждениями о контактах приближенных Трампа с россиянами во время предвыборной гонки, обвинили Стоуна в попытке получить документы у организации WikiLeaks. Данные материалы якобы могли нанести ущерб экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, которая являлась главной соперницей Трампа на выборах.

В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию, которое проводил Конгресс США. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Президент США в Twitter подверг эту рекомендацию критике. После этого Минюст США представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения.

На фоне пересмотра рекомендаций о наказании Стоуна четыре федеральных прокурора, которые подписали первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Трамп заявил, что не просил Минюст США менять указанные рекомендации. Приговор Стоуну, как планируется, будет вынесен 20 февраля.