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Трамп признал, что его твиты усложняют работу главы Минюста США

Глава Белого дома также отметил, что социальные сети "очень важны для него"

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник согласился с тем, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра.

На прошлой неделе Барр в интервью телекомпании ABC заявил, что твиты главы Белого дома могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.

"Да, я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда", - заявил Трамп журналистам перед вылетом в штат Калифорния.

"Я использую социальные сети, полагаю, я использую их хорошо, потому что сейчас я здесь. <...> Социальные сети очень важны для меня", - продолжил Трамп, пояснив, что таким образом он может высказывать свое мнение. "У меня нет этого голоса в прессе, в СМИ", - добавил он.

При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет Барру. "Каждый имеет права высказывать свое мнение", - подытожил американский президент.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.

Теги
СШАТрамп, ДональдБарр, Уильям
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