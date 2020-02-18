{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН обеспокоена новой эскалацией в Йемене

За последние месяцы военная конфронтация серьезно обострилась, отметил спецпосланник генсека ООН Мартин Гриффитс

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций констатирует очередной виток эскалации насилия в Йемене. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности.

"За последние месяцы военная конфронтация серьезно обострилась, - отметил Гриффитс. - Обе стороны обменялись воинствующей риторикой и установили военные цели".

По его информации, основные столкновения произошли в районе Нихм провинции Сана, а также в провинциях Эль-Джауф, Мариб и Саада.

"Я с сожалением вынужден сообщить о десятках пострадавших среди гражданского населения, росте числа беженцев и уроне, нанесенном школам и больницам", - продолжил представитель ООН.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков напомнил, что в апреле этого года кровопролитной войне в Йемене исполнится пять лет. "Надо положить конец этому конфликту, - подчеркнул он. - Эта трагическая дата должна побуждать все йеменские стороны включиться во всеобъемлющий политический процесс, нащупать компромиссы по комплексу фундаментальных вопросов урегулирования".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану.

Теги
Йемен
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Трамп заявил, что вместе с Эрдоганом работает над урегулированием ситуации в Идлибе
Вашингтон и Анкара "в тесном контакте" прорабатывают этот вопрос, отметил президент США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС