ООН обеспокоена новой эскалацией в Йемене

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций констатирует очередной виток эскалации насилия в Йемене. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности.

"За последние месяцы военная конфронтация серьезно обострилась, - отметил Гриффитс. - Обе стороны обменялись воинствующей риторикой и установили военные цели".

По его информации, основные столкновения произошли в районе Нихм провинции Сана, а также в провинциях Эль-Джауф, Мариб и Саада.

"Я с сожалением вынужден сообщить о десятках пострадавших среди гражданского населения, росте числа беженцев и уроне, нанесенном школам и больницам", - продолжил представитель ООН.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков напомнил, что в апреле этого года кровопролитной войне в Йемене исполнится пять лет. "Надо положить конец этому конфликту, - подчеркнул он. - Эта трагическая дата должна побуждать все йеменские стороны включиться во всеобъемлющий политический процесс, нащупать компромиссы по комплексу фундаментальных вопросов урегулирования".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану.