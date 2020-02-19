В Канаде еще не начали процесс депортации экс-пособника нацистов Оберлендера

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Процесс депортации экс-пособника нацистов Гельмута Оберлендера из Канады еще не начался. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в Совете Канады по делам беженцев и иммиграции.

"Управление пограничных служб Канады действительно передало дело [Оберлендера] в Совет Канады по делам беженцев и иммиграции для его рассмотрения по существу. Однако слушание по этому вопросу еще не назначено", - сказала представительница ведомства Анна Пэйп. Она не смогла уточнить дату начала этого процесса, как и то, куда может быть депортирован Оберлендер, и возможна ли его экстрадиция в Россию при получении соответствующего запроса.

Адвокат Оберлендера Рональд Поултон пока не смог дать комментарий корреспонденту ТАСС относительно этой ситуации, а также состояния здоровья своего клиента, сославшись на занятость.

Запрос Следственного комитета

В минувшую пятницу стало известно, что Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".

История вопроса

В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде СС-10 "а", принято решение о лишении его ранее выданного гражданства. Оберлендер служил переводчиком.

В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены. Они дали признательные показания. Оберлендеру удалось скрыться сразу же после капитуляции Германии, он смог избежать уголовной ответственности.