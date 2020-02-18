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Кризис на Украине

ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь

Председатель ОБСЕ Эди Рама подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии к районам по всей Украине

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Стороны конфликта на востоке Украины должны избежать эскалации ситуации в Донбассе и соблюдать режим прекращения огня в свете решений саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Об этом говорится во вторник в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

"Это не единичный инцидент. Каждый день происходят нарушения прекращении огня, несмотря на положения минских соглашений и обязательство "полного и всеобъемлющего выполнения соглашения о прекращении огня", которое было согласовано в Париже два месяца назад. Это оказывает сильное воздействие на гражданское население в затронутых районах. Крайне необходимо, чтобы вовлеченные стороны обеспечили приверженность полному и устойчивому прекращению огня, чтобы она стала реальностью", - отметил Рама.

Председатель ОБСЕ также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к районам на всей территории Украины.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства. "Нельзя допустить, чтобы позитивные шаги "в поле", которые были принята в последние месяцы, были утрачены. Все стороны обязаны соблюдать долгосрочное и всеобъемлющее прекращение огня, которое положит конец насилию, оказавшему влияние на жизни людей и разрушившему инфраструктуру", - заявил Гремингер.

Ранее во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разделения.

Теги
АлбанияУкраинаКризис на УкраинеРама, ЭдиГремингер, Томас
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