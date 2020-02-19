Правительство нацсогласия Ливии объявило о прекращении участия в военном комитете в Женеве

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа объявило во вторник вечером о прекращении своего участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. Об этом говорится в заявлении возглавляемого Сараджем президентского совета.

"Без постоянно действующего режима прекращения огня, гарантирующего возвращение перемещенных лиц и обеспечение безопасности столицы и других городов, не может быть и речи о переговорах, - указывается в коммюнике, размещенном на странице ПНС в Facebook. - Миру нет места под обстрелами".

Во вторник в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета ("5+5") Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на переговорах выступает спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.

Во вторник ЛНА нанесла несколько ударов по порту Триполи. Как заявил ее представитель Халид аль-Махджуб, силы под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооруженных группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что судно при обстреле не пострадало. В обнародованном позднее заявлении главного командования ЛНА указывается, что она "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

По данным ливийского Минздрава, в результате обстрелов порта погибли трое и пострадали пятеро гражданских лиц.

После произошедшего Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии распорядилась отвести на безопасное расстояние от порта нефтеналивные суда и отменить все операции по отгрузке сырья во избежание возможной гуманитарной и экологической катастрофы, к которой могли привести взрывы танкеров с сжиженным газом.