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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Блумберг покупает право стать кандидатом в президенты США от демократов

Также президент США обвинил экс-мэра Нью-Йорка в "незаконных масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, покупает право стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на выборах, которые пройдут в ноябре нынешнего года. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

Он вновь назвал миллиардера "мини-Майком". "Мини незаконно покупает право стать кандидатом в президенты от демократов", - подчеркнул президент. Трамп обвинил Блумберга в "незаконных масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию".

"Он "распыляет" деньги во все стороны только ради того, чтобы получатели его денежных выплат - многие бывшие оппоненты - с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее. Разве это не зовется подкупом?" - считает глава вашингтонской администрации.

По его словам, руководство Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства. "Мини-Майк, право выдвижения кандидатом на пост президента от основных партий США не продается! Удачи в теледебатах, которые пройдут завтра [в среду] вечером, и помни, не стой на ящиках (Трамп часто насмехается над Блумбергом из-за его низкого роста - прим. ТАСС)!" - заключил Трамп.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года. Он не раз заявлял, что готов потратить значительные средства на публикацию агитационных материалов. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $63 млрд.

В 2016 году сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Теги
СШАТрамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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