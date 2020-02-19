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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Трамп: контакт американского сенатора с главой МИД Ирана может быть нарушением закона

Компетентным органам США следует разобраться в случившемся, считает американский лидер

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Контакт члена Сената Конгресса Кристофера Мерфи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях Мюнхенской конференции по безопасности может являться нарушением американского законодательства. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Видел [в новостях], что сенатор Мерфи встречался с иранцами. Это так? Только что это увидел. Мне о чем-то следует знать? Потому что мне кажется, что речь идет о нарушении Закона Логана", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния.

С точки зрения Трампа, компетентным органам США следует разобраться в случившемся.

Спорный закон

Упомянутый главой администрации США закон был принят еще в 1799 году. Он запрещает американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с теми государствами, у которых с США есть какие-то споры. Законодательство призвано предотвращать подрыв позиций правительства США его же собственными согражданами.

Однако данный нормативно-правовой акт применяется в США крайне редко, поскольку вызывает противоречия. За все время его существования обвинения на его основании выдвигались, согласно данным американской печати и экспертов, лишь дважды (в 1803 и 1853 годах). Ни в одном из этих двух случаев суд не вынес вердикт "виновен".

Позиция сенатора

В свою очередь, Мерфи, представляющий Демократическую партию США, в письменном заявлении заверил, что не пытался "заниматься дипломатией от лица американского правительства в целом". Однако Конгресс является равной администрации ветвью власти США и вместе с ней формирует внешнюю политику, отметил законодатель.

"Отсутствие диалога заставляет страны гадать о намерениях врага, и неправильные выводы могут вести к катастрофическим ошибкам", - говорится в письменном отчете сенатора о поездках в Киев и Мюнхен на прошлой неделе. В документе подтверждается, что Мерфи и Зариф провели встречу в Мюнхене.

По словам сенатора, он пытался выяснить, прекратил ли Иран принимать меры против США за убийство в январе генерал-майора Касема Сулеймани. Кроме того, Мерфи утверждает, что довел до сведения шефа иранской дипломатии сигнал о недопустимости нападений на силы США в Ираке со стороны военизированных группировок, связанных с Тегераном.

Мерфи также называет провальной политику Трампа на Ближнем Востоке. "<...> Главной заинтересованностью США в регионе не должна быть попытка помочь Саудовской Аравии обрести превосходство над Ираном, что является при Трампе политическим приоритетом [Вашингтона]", - убежден сенатор.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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