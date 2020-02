Помпео: США продолжат борьбу с терроризмом в Африке и после сокращения своего присутствия

ТАСС, 19 февраля. Соединенные Штаты намерены по-прежнему оказывать поддержку своим союзникам в Африке в борьбе с боевиками-исламистами, несмотря на планы Вашингтона по сокращению численности размещенных на континенте войск. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник на совместной с главой МИД Эфиопии Геду Андаргачевом пресс-конференции в Аддис-Абебе.

"Мы постараемся сделать все правильно. Я уверен, что мы сможем добиться верной расстановки сил... и продолжим обеспечивать важные для региона мир и безопасность", - приводит агентство Bloomberg слова Помпео. Он подтвердил, что в настоящее время США пересматривают численность своих военнослужащих в Африке.

Эфиопия является последним пунктом африканской поездки госсекретаря. Ранее он посетил Сенегал и Анголу.

В декабре прошлого года газета The New York Times сообщила о том, что шеф Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, дислоцированных в ряде стран на западе Африки, и даже их полного вывода из этого региона. По информации издания, Минобороны США готово пойти на подобные шаги, поскольку считает первоочередной задачей сдерживание России и Китая, а не борьбу с террористическими группировками. Газета отметила, что изначально США разместили свои войска в Западной Африке с целью оказания помощи государствам региона в борьбе с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Боко харам". Однако поскольку угроза совершения терактов с их стороны непосредственно в США низка, то, как указала The New York Times, американские власти считают целесообразным уменьшить свое военное присутствие в регионе.

В январе нынешнего года Эспер заявил, что США не будут полностью выводить свои войска из Африки, но отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.