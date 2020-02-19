{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео: США продолжат борьбу с терроризмом в Африке и после сокращения своего присутствия

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут полностью выводить свои войска из Африки

ТАСС, 19 февраля. Соединенные Штаты намерены по-прежнему оказывать поддержку своим союзникам в Африке в борьбе с боевиками-исламистами, несмотря на планы Вашингтона по сокращению численности размещенных на континенте войск. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник на совместной с главой МИД Эфиопии Геду Андаргачевом пресс-конференции в Аддис-Абебе.

"Мы постараемся сделать все правильно. Я уверен, что мы сможем добиться верной расстановки сил... и продолжим обеспечивать важные для региона мир и безопасность", - приводит агентство Bloomberg слова Помпео. Он подтвердил, что в настоящее время США пересматривают численность своих военнослужащих в Африке.

Эфиопия является последним пунктом африканской поездки госсекретаря. Ранее он посетил Сенегал и Анголу.

В декабре прошлого года газета The New York Times сообщила о том, что шеф Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, дислоцированных в ряде стран на западе Африки, и даже их полного вывода из этого региона. По информации издания, Минобороны США готово пойти на подобные шаги, поскольку считает первоочередной задачей сдерживание России и Китая, а не борьбу с террористическими группировками. Газета отметила, что изначально США разместили свои войска в Западной Африке с целью оказания помощи государствам региона в борьбе с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Боко харам". Однако поскольку угроза совершения терактов с их стороны непосредственно в США низка, то, как указала The New York Times, американские власти считают целесообразным уменьшить свое военное присутствие в регионе.

В январе нынешнего года Эспер заявил, что США не будут полностью выводить свои войска из Африки, но отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что не думал о помиловании своих экс-соратников Манафорта, Флинна и Стоуна
Также президент США назвал незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС