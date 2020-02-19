Сенатор-демократ США предостерег Зеленского от проведения расследования по делу Байдена

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) во время официального визита в Киев предостерег украинского президента Владимира Зеленского от проведения расследования по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Законодатель, который на прошлой неделе отправился на Украину вместе с Джоном Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) и Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин), рассказал об этом в опубликованном во вторник заявлении.

"На нашей сентябрьской встрече с Зеленским я подчеркнул, что связываться с [адвокатом президента США Дональда Трампа] Руди Джулиани и кампанией по переизбранию Трампа потенциально разрушительно для Украины. Я знал, что сейчас должен сказать Зеленскому те же слова", - отметил сенатор.

По его версии, Джулиани ранее посетил Украину "в попытке найти больше компромата на [бывшего] вице-президента Байдена и других соперников Трампа". "Я считал, что не выполню свою работу, если я еще раз не напомню Зеленскому о том ущербе, который он может нанести репутации страны, если он когда-нибудь поддастся этому давлению",- подчеркнул Мерфи. Он добавил, что "не мог уснуть, пока пытался придумать тактичный способ" сказать об этом Зеленскому.

Знаменит на всю Америку

Сенатор рассказал, что спросил украинского президента, испытывает ли тот давление со стороны Трампа в связи с проведением расследования по делу Байдена. "Зеленский явно не хочет об этом говорить, и я его не виню. Он рассказал нам, что хотя Джулиани давно хотел встретиться с ним, он всегда оставался в стороне от Джулиани и намерен продолжать так действовать", - сообщил Мерфи, указав на хрупкость американо-украинских отношений. "Как актер я всегда мечтал стать известным в Америке, - приводит слова Зеленского демократ. - И теперь я знаменит в Америке. Но не так, как я хотел!"

Законодатель также поинтересовался у президента, какую помощь Конгресс может оказать Украине. Он получил от Зеленского "короткий список" необходимого. В опубликованном заявлении не указано, что именно входило в перечень. Мерфи сообщил, что заверил украинского лидера в поддержке и оказании помощи со стороны американских законодателей.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.