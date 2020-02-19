Суд в штате Техас отклонил иск Huawei к правительству США

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Техас отклонил во вторник иск Huawei к правительству США с требованием признать неправомочным закон от 2019 года, который запрещает американским государственным учреждениям использовать оборудование или услуги этой китайской корпорации (NDAA). Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу данных суда.

Позиция суда

Распоряжение подписано окружным судьей Амосом Маззантом и датировано 18 февраля. "То, что Huawei уничижительно именует антиконституционной интерпретацией фактов со стороны Конгресса, точнее было бы охарактеризовать как внимательное разбирательство Конгрессом потенциальной угрозы национальной кибербезопасности [США]. Разбирательство в Конгрессе привело в конечном счете к принятию законопроекта, ставшего профилактическим ответом на такую угрозу", - пояснил судья. С его точки зрения, правительство США, исполняя данный закон, не ограничивало право ответчика вести бизнес на американской территории и не нарушало его конституционные права.

"Huawei разочарована сегодняшним постановлением суда. Мы осознаем важность национальной безопасности, однако подход правительства США к исполнению NDAA 2019 года создает ложное ощущение защищенности и при этом ущемляет конституционные права Huawei", - говорится в опубликованном заявлении представительства китайской корпорации в Соединенных Штатах.

Huawei оставила за собой право продолжать добиваться возбуждения дела.

История вопроса

Иск был подан в марте прошлого года в Техасе, так как головное представительство Huawei в США расположено в этом американском штате. Китайская корпорация требовала признать неправомочным закон, который запрещает госучреждениям США применять ее оборудование, а также пользоваться ее услугами. Власти США обосновывали данный запрет тем, что корпорация якобы тесно сотрудничает с китайскими властями.

Юристы компании подчеркивали, что указанные меры были приняты американской стороной без решения суда и равносильны безосновательному преследованию со стороны властей США. Представители Huawei настаивали на том, что ее продукция не может каким-либо образом угрожать безопасности США.

Санкции США против Huawei

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября ее действие было продлено еще на 90 дней. В частности, власти выдали американской корпорации Microsoft лицензию на продажу Huawei программного обеспечения.

В августе позапрошлого года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.