Трамп заявил, что не думал о помиловании своих экс-соратников Манафорта, Флинна и Стоуна

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что пока не задумывался о помиловании ряда своих приближенных, оказавшихся на скамье подсудимых. Речь шла об экс-главе его предвыборного штаба Поле Манафорте, уже отбывающем тюремный срок, а также бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и экс-советнике американского лидера Роджере Стоуне, приговор которым должен быть вынесен в скором времени.

"Я даже не думаю об этом. Есть процесс, через который люди проходят <...> Мы пока не задумывались об этом, сейчас есть процесс", - сказал глава Белого дома журналистам перед вылетом в штат Калифорния.

Он вновь подчеркнул, что, по его мнению, к Стоуну и Флинну относятся "очень несправедливо". "Думаю, со многими людьми поступают очень несправедливо <...> [Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера] было начато незаконно, оно было начато в результате злоупотребления [компетентными органами США своими служебными полномочиями]", - отметил американский лидер.

Вопрос о помиловании Манафорта, Флинна и Стоуна был задан Трампу в связи с тем, что ранее во вторник он подписал указы о помиловании 11 осужденных, среди которых бывший начальник полицейского управления Нью-Йорка Бернард Керик, некогда претендовавший на должность министра национальной безопасности США, финансист Майкл Милкен, а также экс-губернатор штата Иллинойс Род Благоевич, уличенный в мошенничестве, в том числе в попытке продать место в Конгрессе США, которое Барак Обама занимал до того, как стать президентом.

Керик в 2009 году был приговорен к четырем годам заключения за лжесвидетельство и уклонение от уплаты налогов, на свободу он вышел в 2013-м. Милкен в 1990 году получил 10 лет тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами, однако был освобожден досрочно - в 1993-м. Для них президентское помилование фактически означает снятие судимости. Благоевичу, приговоренному в 2011-м к 14 годам лишения свободы, Трамп смягчил наказание.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником нынешнего главы Белого дома в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.