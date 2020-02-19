Минюст США сообщил об аресте гражданина Мексики, якобы действовавшего от имени властей РФ

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который, по утверждению министерства юстиции, "действовал в США от имени российского правительства без уведомления генпрокурора". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ведомства.

Фуэнтес, "проживающий в Сингапуре, был арестован на основании... обвинений в том, что он действовал на территории Соединенных Штатов от имени иностранного правительства [России], не уведомив об этом генерального прокурора", отмечается в документе. Минюст также обвиняет арестованного в том, что тот якобы "вступил в сговор" для совершения данного преступления.

"Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида). Российское должностное лицо отдало Фуэнтесу распоряжение не снимать квартиру на собственное имя и не рассказывать своей семье об их встречах. Фуэнтес ездил в Россию и сообщил должностному лицу из российского правительства о соглашении [об аренде]. Должностное лицо одобрило [его] и попросило Фуэнтеса снова встретиться во время его следующей поездки в Россию", - утверждается в заявлении.

По версии Минюста, "в феврале 2020 года Фуэнтес снова ездил в Москву и встречался с должностным лицом из российского правительства". Как полагают в ведомстве, во время встречи мексиканцу передали описание автомобиля, принадлежащего "источнику американского правительства". Арестованного якобы попросили установить местоположение машины и записать ее номер. Фуэнтеса обязали "снова встретиться с российским должностным лицом в апреле или мае 2020 года и проинформировать его о результатах поиска автомобиля", утверждает министерство.

Арестовали в аэропорту

Подозреваемый отправился в Майами 13 февраля 2020 года из Мехико. На следующий день автомобиль арестованного привлек внимание охраны неназванного "источника американского правительства". Когда охранник подошел к автомобилю Фуэнтеса, его супруга сфотографировала номер машины "источника правительства США". Отвечая на вопросы охраны, Фуэнтес с женой назвали "имя человека, которого они якобы посещали", однако тот не проживал в этом районе, и их попросили уехать. Вечером 16 февраля Фуэнтес и его супруга попытались покинуть международный аэропорт Майами и отправиться в Мехико. Погранслужба США остановила их и обнаружила на телефоне фотографии автомобиля "источника американского правительства". "Фуэнтес признался правоохранительным органам, что российское должностное лицо поручило ему провести эту операцию. Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса указывают, что российское должностное лицо инициировало проведение встреч и давало указания", - заключили в Минюсте.

В расследовании дела принимали участие ФБР и пограничная служба США.