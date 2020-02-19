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WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа

Ранее американский лидер признал, что его публикации в Twitter усложняют работу Уильяма Барра

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в окружении министра.

По их данным, Барр в разговоре с близкими к Трампу людьми подчеркивал, что рассматривает возможность отставки из-за твитов последнего о расследованиях  Минюста. Как полагают в вашингтонской администрации, министр делился своей позицией в надежде, что глава Белого дома поймет необходимость прекратить публично оценивать текущие уголовные расследования министерства. "У него есть свои границы", - отметил источник издания.

Во вторник Трамп согласился с тем, что его публикации в Twitter усложняют работу Барра. При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет министру.

На прошлой неделе в интервью телекомпании ABC генпрокурор заявил, что твиты главы вашингтонской администрации могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна. Как сообщила в понедельник американская правозащитная организация Protect Democracy, более 2 тыс. бывших сотрудников минюста, многие из которых ранее подвергали критике его работу, подписали электронное письмо с призывом к действующему главе ведомства уйти в отставку.

По данным The Washington Post, Барр еще задолго до интервью в частной беседе с Трампом просил его воздержаться от публичных обсуждений деятельности минюста.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения, а спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью.

Теги
СШАТрамп, ДональдБарр, Уильям
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