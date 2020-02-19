{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американский самолет-разведчик пролетел над Корейским полуостровом

Самолет пролетел над территорией Республики Корея на высоте 8,8 км

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Cамолет-разведчик ВВС США E-8C совершил третий с начала месяца облет воздушного пространства над Корейским полуостровом. Об этом сообщил в среду отслеживающий передвижения военной авиации сайт Aircraft Spots.

По его данным, самолет пролетел над территорией Республики Корея на высоте 8,8 км. Предполагается, что цель полета заключалась в сборе разведданных о ракетных установках и наземной технике КНДР. Два аналогичных вылета E-8C совершил 5 и 7 февраля. Этот самолет способен находиться в воздухе до 11 часов без дозаправки и следить за наземными объектами с высоты от 8 до 12 км.

Агентство Yonhap в связи с этим отмечает, что в последнее время полеты разведывательной авиации США стали все чаще фиксироваться в районе Корейского полуострова на фоне застоя на переговорах о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров
По словам министра внутренних дел Прити Пател, такая инициатива позволит стимулировать экономический рост страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС