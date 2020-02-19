Американский самолет-разведчик пролетел над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Cамолет-разведчик ВВС США E-8C совершил третий с начала месяца облет воздушного пространства над Корейским полуостровом. Об этом сообщил в среду отслеживающий передвижения военной авиации сайт Aircraft Spots.

По его данным, самолет пролетел над территорией Республики Корея на высоте 8,8 км. Предполагается, что цель полета заключалась в сборе разведданных о ракетных установках и наземной технике КНДР. Два аналогичных вылета E-8C совершил 5 и 7 февраля. Этот самолет способен находиться в воздухе до 11 часов без дозаправки и следить за наземными объектами с высоты от 8 до 12 км.

Агентство Yonhap в связи с этим отмечает, что в последнее время полеты разведывательной авиации США стали все чаще фиксироваться в районе Корейского полуострова на фоне застоя на переговорах о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.