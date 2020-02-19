{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров

По словам министра внутренних дел Прити Пател, такая инициатива позволит стимулировать экономический рост страны

ТАСС, 19 февраля. Великобритания запустит новую систему оценки профессиональных качеств иммигрантов в баллах для повышения уровня иностранной рабочей силы в стране. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства.

"Мы положим конец свободному передвижению мигрантов, восстановим контроль над нашими границами... путем введения в Великобритании новой иммиграционной системы, основанной на баллах", - заявила министр внутренних дел Прити Пател. Она добавила, что такая инициатива позволит "привлечь самых ярких и лучших работников со всего мира, стимулировать экономический рост... и в полной мере реализовать потенциал страны".

Новая система начнет действовать 1 января 2021 года. Кандидатам будут начисляться баллы в зависимости от соответствия ряду критериев: оценивать предстоит навыки и квалификацию, уровень владения английским языком и тому подобное. Кроме того, для получения рабочей визы необходимо будет наличие предложения о трудоустройстве. Отмечается, что нововведение обеспечит одинаковый подход к гражданам Евросоюза и жителям стран, не входящих в него.

Подобная реформа призвана упростить доступ в страну высококвалифицированной рабочей силы при одновременном снижении общего притока мигрантов. Согласно оценкам, в настоящее время около 70% приехавших из государств ЕС на территории Соединенного Королевства не отвечают требованиям, которые будут предъявляться к высококвалифицированным профессионалам после вступления новой системы в силу.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
В ООН получили уведомление ПНС Ливии о приостановке переговоров в Женеве
Официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам призвал стороны конфликта воздержаться от провокаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС