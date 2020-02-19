{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр юстиции США не планирует уходить в отставку

Ранее СМИ сообщили, что Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся его ведомства твитов американского лидера Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не планирует покидать свой пост. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь минюста Керри Кьюпек, опровергнув сообщения ряда СМИ.

"Развеиваем слухи вашингтонских политических кругов: генеральный прокурор не планирует уходить в отставку", - написала она.

Во вторник целый ряд американских газет, телеканалов и информагентств со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся его ведомства публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

На прошлой неделе в интервью телекомпании ABC генпрокурор заявил, что твиты главы вашингтонской администрации могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна. Во вторник глава Белого дома согласился с тем, что его публикации в Twitter усложняют работу Барра. При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет министру.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике.

На следующий день минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения, а спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью.

Теги
СШАТрамп, ДональдБарр, Уильям
Реклама на ТАСС
Американский сенатор выступила за немедленное начало переговоров с РФ о продлении ДСНВ
Эми Клобушар при этом отметила, что США крайне важно держаться вместе со своими союзниками, когда речь идет о нынешнем российском лидере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС