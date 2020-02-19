Министр юстиции США не планирует уходить в отставку

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не планирует покидать свой пост. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь минюста Керри Кьюпек, опровергнув сообщения ряда СМИ.

"Развеиваем слухи вашингтонских политических кругов: генеральный прокурор не планирует уходить в отставку", - написала она.

Во вторник целый ряд американских газет, телеканалов и информагентств со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся его ведомства публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

На прошлой неделе в интервью телекомпании ABC генпрокурор заявил, что твиты главы вашингтонской администрации могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна. Во вторник глава Белого дома согласился с тем, что его публикации в Twitter усложняют работу Барра. При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет министру.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике.

На следующий день минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения, а спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью.