Американский сенатор выступила за немедленное начало переговоров с РФ о продлении ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что в случае своего избрания президентом США готова незамедлительно начать переговоры о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Клобушар, являющаяся претендентом в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, выступала во вторник на встрече с избирателями в эфире телекомпании СNN. Ей был задан вопрос, что она сказала бы в первую очередь в случае своей первой встречи с президентом РФ. "Первым делом я бы поздоровалась. Я бы заявила о решимости отстаивать нашу демократию и права человека, а также коснулась бы всего, что не в порядке, с моей точки зрения", - ответила сенатор.

"Затем я бы сказала о необходимости начать переговоры по договорам с Россией в области ядерных вооружений. Президент [США Дональд] Трамп уже вывел нас (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) из первого такого договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД - прим. ТАСС). Срок действия другого договора, который называется ДСНВ, истечет во время срока полномочий следующего президента США. Я бы немедленно начала вести переговоры по этим вопросам и считаю возможным делать оба дела одновременно", - сказала Клобушар.

С ее точки зрения, США крайне важно держаться вместе со своими союзниками, когда речь идет о нынешнем российском лидере. Сенатор также высказалась за то, чтобы Соединенные Штаты подавали пример незыблемости основ демократии и "были крайне твердыми в отношениях" с главой российского государства.

О договорах

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.