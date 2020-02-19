В СНБО Украины заявили, что Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Прекращение конфликта в Донбассе не может сопровождаться "потерей территорий" для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Украина 24".

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - заявил Данилов.

Он напомнил, что 18 февраля состоялось заседание СНБО, на котором была принята Стратегия национальной безопасности и обороны, где все четко прописано. "Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", - сказал он.

Данилов также рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит по телефону. По его словам, "она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.