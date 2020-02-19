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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Иране сообщили, что черные ящики украинского Boeing сильно повреждены

Министр обороны страны Амир Хатами обратился к представителям военной промышленности с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев

ТАСС, 19 февраля. Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном, сильно повреждены. Об этом, как передало иранское агентство IRNA, сообщил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены [при крушении]", - указал глава иранского оборонного ведомства. Хатами добавил, что он "обратился к представителям военной промышленности страны с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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