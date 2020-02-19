Помпео предупредил власти ЮАР об опасностях экспроприации земли без компенсации

ПРЕТОРИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Планы правительства Южно-Африканской Республики (ЮАР) приступить к экспроприации земли без компенсации будут иметь катастрофические последствия как для экономики страны, так и всего народа ЮАР. Об этом заявил в Аддис-Абебе государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе рабочего визита в Эфиопию.

Экономики африканских стран для устойчивого роста нуждаются в "строгом правопорядке, уважении собственности, регулировании и поощрении инвестиций", цитирует Помпео в среду южноафриканская новостная служба News24.

Майкл Помпео 18 февраля завершил свою поездку по Африке, в ходе которой он посетил Сенегал, Анголу и Эфиопию.

Парламент ЮАР планирует к середине текущего года принять поправку к конституции страны, которая позволит конфисковать землю без выплаты компенсации. Сейчас эта поправка проходит всенародное обсуждение, которое должно завершиться к концу текущего месяца.

Согласно официальным данным, основная часть аграрной земли ЮАР - 72% - находится сейчас в руках белых фермеров. Белое население составляет 9% от общей численности жителей страны.