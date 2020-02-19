США считают абсурдным обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают абсурдной подачу Венесуэлой жалобы в Международный уголовный суд (МУС) в связи с американскими санкциями и не будут обращать на это внимания. С таким утверждением выступил в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Я думаю, что это абсурдно. Целый ряд латиноамериканских стран подавал жалобы в МУС на режим [Николаса] Мадуро (президента Венесуэлы - прим. ТАСС), так что режим реагирует таким образом, говоря, что экономические санкции со стороны США - это, я даже не знаю, как и назвать, некое преступление. Министр иностранных дел режима вновь заявил об этом вчера. Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания", - сказал Абрамс.

"Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно", - добавил он. "Так что я думаю, что это безрассудный жест со стороны режима", - утверждал спецпредставитель США.

Дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, также заявил, что "основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии". По его словам, США будут уговаривать их "сократить потребление венесуэльской нефти". "Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим [источникам]. Я считаю, что любая благоразумная компания начнет отказываться от венесуэльской нефти, поскольку она стремится думать о поставках нефти до конца 2020 года", - сказал Абрамс.

Он также сообщил, что американские санкции не распространяются на тех, кто закупает венесуэльскую нефть, не имея информации о ее происхождении, а также не ведет дела с компанией Rosneft Trading. "Те, кто закупает венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не ведет дела с Rosneft Trading не может подпасть под нарушение [американских санкций]", - рассказал дипломат. Он добавил, что введенные во вторник рестрикции "являются сигналом, что будет [введено] еще больше" ограничений.

Венесуэла и санкции

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что Венесуэла обратилась в Международный уголовный суд с жалобой на США из-за ограничительных мер в отношении южноамериканской республики. Каракас обвиняет Вашингтон "в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года".

Позднее глава МИД южноамериканской страны Хорхе Арреаса заявил, что власти страны также включат в жалобу санкции против компании Rosneft Trading S.A. По его словам, меры против российской компании нарушают право на свободную торговлю и свободное предпринимательство. По мнению Арреасы, эти санкции являются продолжением "нападок на венесуэльский народ, цель которых - усугубить страдания" граждан.

Вашингтонская администрация 18 февраля объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Ранее Вашингтон заявлял, что рассматривает возможность применения санкций в отношении компаний, которые работают в Венесуэле, среди которых были названы "Роснефть", испанская Repsol и американская Chevron.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.