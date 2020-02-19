{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Эмиссар ООН: в Идлибе сохраняется необходимость борьбы с террористическими группировками

При этом Гейр Педерсен призвал при проведении антитеррористических операций уважать нормы международного гуманитарного права, охранять мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Большое число боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра") и других террористических группировок остаются на территории сирийского Идлиба. Об этом заявил в среду спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи из Женевы.

"Хайят Тахрир аш-Шам" и другие террористические группировки сохраняют обширное присутствие в Идлибе. Резолюции 2253 и 2254 СБ ООН призывали страны - члены ООН к предотвращению и подавлению террористической деятельности данных группировок, а также к ликвидации созданных ими анклавов", - подчеркнул он.

При этом Педерсен призвал при проведении антитеррористических операций уважать нормы международного гуманитарного права, охраняя мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. "Я подчеркнул это в контактах с высокопоставленными представителями России и Турции на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а также с иранскими представителями в Тегеране", - добавил представитель ООН.

Он информировал, что с 1 декабря в результате эскалации на северо-западе Сирии более 900 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома. "Еще сотни людей погибли за тот же период", - добавил он.

Конституционный комитет

Педерсен заявил, что работа сирийского конституционного комитета на данный момент не привела к выстраиванию доверия между сирийской оппозицией и правительством, но работа в этом направлении будет продолжена. 

"Я надеялся, что запуск конституционного комитета на основе состава, правил и процедур, согласованных с сирийскими правительством и оппозицией, откроет дорогу к построению доверия и к более широкой позитивной динамики всего процесса, - сказал он. - На данный момент этого не произошло".

В то же время Педерсен призвал "все стороны, влияющие на ситуацию, отнестись к этому спокойно". "Учитываю уровень конфронтации на земле, страдания людей и усиление международной напряженности в Сирии, главный приоритет сейчас - перебороть эту динамику, которая может еще больше подорвать доверие и сделать политический процесс еще более сложным", - подчеркнул он.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Постпред США при ООН высказалась за отказ от астанинского формата урегулированию в Сирии
Келли Крафт заявила, что США выступают за то, чтобы передать генсеку ООН и спецпосланнику генсека ООН по Сирии инициативу по прекращению огня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС