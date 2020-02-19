Эмиссар ООН: в Идлибе сохраняется необходимость борьбы с террористическими группировками

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Большое число боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра") и других террористических группировок остаются на территории сирийского Идлиба. Об этом заявил в среду спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи из Женевы.

"Хайят Тахрир аш-Шам" и другие террористические группировки сохраняют обширное присутствие в Идлибе. Резолюции 2253 и 2254 СБ ООН призывали страны - члены ООН к предотвращению и подавлению террористической деятельности данных группировок, а также к ликвидации созданных ими анклавов", - подчеркнул он.

При этом Педерсен призвал при проведении антитеррористических операций уважать нормы международного гуманитарного права, охраняя мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. "Я подчеркнул это в контактах с высокопоставленными представителями России и Турции на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а также с иранскими представителями в Тегеране", - добавил представитель ООН.

Он информировал, что с 1 декабря в результате эскалации на северо-западе Сирии более 900 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома. "Еще сотни людей погибли за тот же период", - добавил он.

Конституционный комитет

Педерсен заявил, что работа сирийского конституционного комитета на данный момент не привела к выстраиванию доверия между сирийской оппозицией и правительством, но работа в этом направлении будет продолжена.

"Я надеялся, что запуск конституционного комитета на основе состава, правил и процедур, согласованных с сирийскими правительством и оппозицией, откроет дорогу к построению доверия и к более широкой позитивной динамики всего процесса, - сказал он. - На данный момент этого не произошло".

В то же время Педерсен призвал "все стороны, влияющие на ситуацию, отнестись к этому спокойно". "Учитываю уровень конфронтации на земле, страдания людей и усиление международной напряженности в Сирии, главный приоритет сейчас - перебороть эту динамику, которая может еще больше подорвать доверие и сделать политический процесс еще более сложным", - подчеркнул он.