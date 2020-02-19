В Киеве заявили, что Украина может присоединиться к программе партнерства с НАТО в октябре

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Украина может присоединиться в октябре к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он сообщил, что на Украине работают советники, консультанты и наблюдатели НАТО, которые докладывают своему руководству о ходе реформ в стране. "Они абсолютно довольны ходом реформ. Они видят, что такими темпами, которыми мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышение нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями", - сказал глава Минобороны. По его словам, в НАТО у Киева есть "полная поддержка", однако с некоторыми странами альянса необходимо все же "поработать", так как они "не настолько настроены на поддержку, как другие".

Украина заявила о желании стать участником Программы партнерства расширенных возможностей НАТО минувшей осенью, а позже подала официальную заявку. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что Вашингтон поддержит присоединение страны к программе, однако в ответ ждет от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

Данная программа утверждена в сентябре 2014 года на саммите альянса в Уэльсе, она нацелена на развитие максимально тесных связей с основными партнерами альянса. В настоящий момент в ней участвуют Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснял, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО - Украина. Кроме того, эта программа предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО. Вместе с тем, как отмечают эксперты, статус партнера расширенных возможностей никак не приближает страну к присоединению к плану действий по членству в НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность этого курса.