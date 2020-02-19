Постпред США при ООН высказалась за отказ от астанинского формата урегулированию в Сирии

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. США не считают эффективным астанинский формат урегулирования в Сирии и выступают за то, чтобы передать генсеку ООН и спецпосланнику генсека ООН по Сирии инициативу по прекращению огня. Об этом заявила в среду на заседании Совета Безопасности ООН постпред США при ООН Келли Крафт.

"Слишком долго мы оставляли вопрос о прекращении огня в руках России в рамках астанинского формата, - подчеркнула она. - Если раньше ситуация была неясна, то сейчас представляется неуместным доверять астанинской группе в том, чтобы добиться прекращения насилия. Самый очевидный путь к прекращению насилия на северо-западе Сирии, по нашему мнению, состоит в том. чтобы ООН взяла на себя всю полноту ответственности в том, что касается инициативы по прекращению огня. Это должно стать приоритетной задачей для генерального секретаря ООН и спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена".

"Совет Безопасности не может позволить Сирии, России и Ирану продолжать стремиться к подчинению сирийского гражданского населения, - подчеркнула она. - Дальнейшие военные операции нацелены на то, чтобы помешать выполнению резолюции Совета Безопасности 2254, призванной обеспечить достижение справедливого и прочного мира. И США, и президент Трамп хотят, чтобы Россия прекратила поддерживать жестокий режим Асада в Сирии и вместо этого добивалась урегулирования конфликта".

По словам Келли Крафт, "США поддерживают законные интересы нашего союзника по НАТО - Турции". "Мы решительно отвергаем заявления российских официальных лиц, возлагающих на турецкую сторону вину за вспышку насилия на северо-западе Сирии", - добавила она, указав при этом, что "США будут и впредь координировать с Турцией дипломатические подходы, нацеленные на восстановление режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе".