{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам запросит $500 млн на программы в Сирии

По словам Марка Лоукока, с Турцией обсуждают возможность открытия пунктов пропуска на границе в течение семи дней в неделю

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок намерен в ближайшее время представить пересмотренный план оказания гуманитарной помощи населению на северо-западе Сирии на сумму $500 млн. С таким заявлением он выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН.

"Гуманитарные операции продолжаются, но нынешнего объема помощи недостаточно, - заявил он. - 6 февраля я проинформировал Совет Безопасности о необходимости предоставить $36 млн на оказание помощи перемещенным лицам на предстоящие шесть месяцев, однако сейчас очевидно, что этого недостаточно. В ближайшие несколько дней мы представим пересмотренный план, предусматривающий оказание помощи на сумму $500 млн для 1,1 млн человек".

По словам Лоукока, "рассматриваются все возможности по расширению гуманитарной помощи на северо-западе Сирии". "Мы обсуждаем с Турцией возможность открытия пунктов пропуска на границе в течение семи дней в неделю, - добавил он. - Мы обратились к правительству в Сирии за разрешением на то, чтобы оценить ситуацию в тех районах, которые перешли под контроль правительства".

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
США надеются, что Россия и Турция смогут избежать столкновения в Идлибе
Ситуация в провинции резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС