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В "Оппозиционной платформе" назвали отчет правительства Украины "взятым с потолка"

По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, ОПЗЖ считает, что правительство страны "обмануло людей, провалило работу и загоняет страну в экономическую пропасть"

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что подготовленный отчет о деятельности правительства в 2019 году не имеет ничего общего с реальным сектором экономики. Об этом он заявил в среду на сайте одноименной партии.

"Когда мы увидели так называемую программу действий правительства с лозунгами в стиле "догоним и перегоним", где обещают за пять лет млн рабочих мест, $50 млрд инвестиций, 40% роста уровня ВВП, и сравнили с тем, что они делают сейчас, то стало понятно, что правительство посмотрело в потолок - и написало отчет", - отметил Бойко.

По его мнению, отчет "не имеет ничего общего с реальным сектором экономики, с предприятиями, их поддержкой, с созданием новых рабочих мест". "На эти полкило макулатуры промышленность упомянули дважды. То есть, о промышленности вообще не было речи. Им совершенно непонятно, что делать с экономикой, более того, они не знают, как это делать. Толку с них не будет", - полагает оппозиционный политик.

Бойко заявил, что фракция в Раде считает, что правительство "обмануло людей, провалило работу и загоняет страну в экономическую пропасть". "Позиция фракции однозначна - правительство должно уйти в отставку", - заявил Бойко.

17 февраля Кабинет министров опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году, который будет представлен в Раде 21 февраля, и сразу же вокруг него разгорелся скандал. Оказалось, что для написания ста своих достижений за полгода кабмин привлек подрядчиков - PR-агентство. За это из бюджета заплатили 84 тыс. гривен (почти $3,5 тыс.).

Позже депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратил внимание, что кабмин через cайт Prozorro объявил тендер на услуги по подготовке и публичной презентации отчета о результатах деятельности правительства в 2019 году. Тендер получило ООО "Магонова и партнеры". В своем Telegram-канале он написал, что правительство со всеми своими зарплатами и космическими премиями даже не удосужился самостоятельно подготовить отчет о проделанной работе. Он также обнародовал фото, выигравшей конкурс на изготовление презентации кабмина супруги одного из топ-менеджеров "Нафтогаза Украины".

На подготовку отчета отреагировали многие другие политики. В частности, депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский с ироиней отметил, что премьер-министр Алексей Гончарук заплатил 84 тыс. гривен из бюджета, чтобы "кто-то там разобрался, чем он был занят все это время".

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Украина
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