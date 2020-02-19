Генсек ООН не примет участие во встрече по вопросу невыдачи визы США дипломату из России

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет принимать участие в экстренном заседании комитета по отношениям со страной пребывания из-за невыдачи визы российскому дипломату. Об этом заявил в среду заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС.

Главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, из-за чего заседание комиссии было отложено на 10 дней.

"Представитель секретариата примет участие во встрече [комитета по отношениям со страной пребывания], но не генеральный секретарь", - сказал Хак. "Мы будем внимательно следить за тем, когда Комиссия по разоружению сможет начать свою работу", - добавил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва запросила срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания и попросит прийти туда генерального секретаря ООН для доклада об урегулировании визовой проблемы.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году организационная сессия комиссии так и не состоялась по той же причине.

С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре ГА ООН приняла резолюцию с призывом к американской стороне прекратить невыдачу или задержку с предоставлением виз дипломатам ряда государств, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим на мероприятия по линии всемирной организации.

Комиссия ООН по разоружению (КООНР) собирается на три недели весной и осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях и в рабочих группах, причем количество таких групп зависит от числа основных пунктов повестки дня. Пять географических групп по очереди выполняют функции председателя КООНР, при этом руководители рабочих групп выбираются соответственно.