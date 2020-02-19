В США заявили, что снижение насилия в Афганистане приведет к политическому урегулированию

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Снижение уровня насилия в Афганистане поможет достичь политического урегулирования кризиса в стране. С такими словами выступил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн.

"Аспекты военных задач остаются прежними. Речь идет о нашей [международной] операции [в Афганистане] "Решительная поддержка", а также о продолжающейся контртеррористической операции. Потенциал снижения насилия поможет нам найти необходимое политическое решение", - отметил Бирн, комментируя ситуацию вокруг мирных переговоров. Он добавил, что это единственное решение для долгосрочного мира в Афганистане.

"Я уверен, что эти политические переговоры на правительственном уровне будут способствовать этому", - подчеркнул контр-адмирал. Говоря о прекращении насилия в Афганистане, он указал: "Это будет непрерывный оценочный процесс, <...> день за днем, час за часом и, прямо скажем, минута за минутой".

"В Афганистане мы стремимся создать мирное и стабильное государство", - добавил также выступавший на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман. Он напомнил, что вопросами достижения политического урегулирования в республике занимается Госдепартамент.

18 февраля Ашраф Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Против выступили также представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в среду с председателем нижней палаты Национального собрания (парламента) Афганистана Миром Рахманом Рахмани выразил надежду на то, что заявления о непризнании результатов президентских выборов, по итогам которых действующий президент Гани сохранил свой пост, не помешают урегулированию в стране.