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ВВС США начали испытания нового вертолета для защиты стратегических вооружений

В американских ВВС сообщили, что Grey Wolf предназначен для замены устаревших вертолетов UH-1N Huey

ТАСС, 19 февраля. Военно-воздушные силы (ВВС) США начали испытания нового многоцелевого вертолета MH-139A Grey Wolf, предназначенного для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и транспортировки чиновников и представителей вооруженных сил страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба ВВС.

"Вертолет MH-139A совершил первый многозадачный испытательный полет 11 февраля. В ходе полета представители вооруженных сил смогли ознакомиться с возможностями машины, управлявшейся пилотом Boeing, компании-разработчика", - проинформировали в пресс-службе.

В ВВС добавили, что Grey Wolf предназначен для замены устаревших вертолетов UH-1N Huey, состоящих на вооружении. "MH-139A будет поддерживать функционирование МБР, а также принимать участие в поисково-спасательных операциях и перевозке грузов", - добавили в пресс-службе.

MH-139A представляет собой военную версию вертолета AW-139, разработанного итальянской компанией AgustaWestland (входит в итальянский концерн Leonardo). Доработку машины в соответствии с американскими требованиями выполнял концерн Boeing.

В сентябре 2018 года Министерство обороны США закупило 84 вертолета MH-139A общей стоимостью $2,4 млрд.

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